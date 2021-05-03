Trabzon'da uluslararası böbrek nakli - Son Dakika

Trabzon'da uluslararası böbrek nakli

03.05.2021 18:59

Trabzon'da uluslararası böbrek nakli Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde ilk kez sıra dışı bir böbrek nakil olayı gerçekleşti.

Trabzon'da uluslararası böbrek nakli

TRABZON - Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde ilk kez sıra dışı bir böbrek nakil olayı gerçekleşti. Lübnan asıllı Fransız vatandaşı 64 yaşındaki Talal Kabbara, böbrek yetmezliği çeken kuzeni 60 yaşındaki Lübnan asıllı ABD vatandaşı Samer Ramadan'a böbreğini bağışladı. Gerçekleştirilen böbrek nakil olayında kendini iyi hissettiğini belirten Samer Ramadan, doktorlara teşekkür ederek çok mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye'de böbrek nakillerinin yüzde 80'i canlıdan yapıldığını belirten KTÜ Nefroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ulusoy, kadavra bağışının mutlaka arttırılması gerektiğine dikkat çekerek, "Ülkemizde böbrek naklinin yüzde 80'den fazlası maalesef canlıdan yapılıyor. Kadavra nakilleri daha iyi bir seçenektir. Dünyada böyle yapılıyor. Amerika'da, Avrupa'da kadavra nakilleri bizdekinin tersine yüzde 80 ağırlıklıdır canlı daha azdır. Dolayısıyla kadavranın artırılması lazım. Ülkemizde 23-25 bin hasta nakil bekliyor. Şuan ülkemizde 65 bin civarında diyaliz hastamız var" dedi.

Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serdar Türkyılmaz ise, "Samer bey yaklaşık 7-8 ay önce polikliniğimize başvurarak böbrek nakli yaptırmak istediğini söyledi. İngilizce başvuruda bulundu. Biz önce şaşırdık nereden geliyorsun diye. Kendisi Lübnan asıllı daha da eskisi Türkiye'de Ramazanoğlu beyliğinden Lübnan'a göçen bir aile. Daha sonra da onlarda dünyanın farklı yerlerine yayılmışlar. Samer bey Amerika'ya yerleşmiş aynı zamanda Amerikan vatandaşı. Daha sonra Karadeniz Bölgesinde iş yapmak için bulunurken nakil başvurusunda bulundu. Bize 'canlı vericim olacak' dedi. Nerede diye sorunca 'Fransa'dan gelecek' dedi. Kuzeni oluyor. Dolayısıyla hazırlıklar yapıldı herhangi bir problemleri çıkmayınca da nakillerini yapmış olduk" diye konuştu.

Kendini iyi hissettiğini belirten Samer Ramadan da, kendini iyi hissettiğini ifade ederek, "Elhamdülillah iyiyim. Kuzenim bana donör oldu Fransa'da yaşıyor. Ben Amerika'da yaşıyorum. Burası rahat Trabzon'u çok seviyorum buradaki insanlar çok güzel" ifadelerini kullandı.

Trabzon'da uluslararası böbrek nakli
Trabzon'da uluslararası böbrek nakli
Trabzon'da uluslararası böbrek nakli
Trabzon'da uluslararası böbrek nakli

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri, Trabzon, Lübnan, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Trabzon'da uluslararası böbrek nakli - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıya sosyal medyada büyük tepki var Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıya sosyal medyada büyük tepki var İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız Gram gram sağılan arı sütünün kilosu 8 bin liradan satılıyor Gram gram sağılan arı sütünün kilosu 8 bin liradan satılıyor Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 24 bin 733 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 24 bin 733 yeni vaka tespit edildi 41 gündür kayıp olan gencin cansız bedeni okul bahçesindeki trafoda bulundu 41 gündür kayıp olan gencin cansız bedeni okul bahçesindeki trafoda bulundu Biri Bizi Gözetliyor'un 06 Alper'inden acı haber! Koronavirüse yenik düştü Biri Bizi Gözetliyor'un 06 Alper'inden acı haber! Koronavirüse yenik düştü 30 gün önce hayatını kaybeden adamı, komşular kötü koku gelince fark etti 30 gün önce hayatını kaybeden adamı, komşular kötü koku gelince fark etti Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti
Bunalıma giren genç, hem kendini hem de ormanı yaktı Bunalıma giren genç, hem kendini hem de ormanı yaktı         
21:02
Irak'taki ABD'nin konuşlandığı askeri hava üssüne roketli saldırı Irak'taki ABD'nin konuşlandığı askeri hava üssüne roketli saldırı         
20:56
Dünya genelinde son 2 haftadaki vaka sayısı pandeminin ilk 6 ayından daha fazla Dünya genelinde son 2 haftadaki vaka sayısı pandeminin ilk 6 ayından daha fazla         
20:10
Erzurumspor maçının kadrosuna alınmayan Serdar Aziz, sosyal medya hesabından her şeyi sildi Erzurumspor maçının kadrosuna alınmayan Serdar Aziz, sosyal medya hesabından her şeyi sildi         
19:54
Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, sahasında BB Erzurumspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, sahasında BB Erzurumspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım         
19:37
Kuşadası sahilde 3.7 metre uzunluğunda ölü bir köpekbalığı bulundu Kuşadası sahilde 3.7 metre uzunluğunda ölü bir köpekbalığı bulundu         
18:35
Yeni boşanan Bircan Bali'ye mavi tikliler ve oyuncular yürüyormuş Yeni boşanan Bircan Bali'ye mavi tikliler ve oyuncular yürüyormuş         
18:01
Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı         
16:53
Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti         
15:58
Aleyna Tilki'nin annesi Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü         
15:33
Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu         
15:11
5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek 5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek         
14:54
Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim         
14:36
Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi         
13:16
Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı         
12:51
İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu         
12:01
Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2021 21:40:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon'da uluslararası böbrek nakli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement