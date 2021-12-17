Trabzon'da "Uluslararası Göçmenler Günü" etkinliği yapıldı - Son Dakika

Trabzon'da "Uluslararası Göçmenler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından, çeşitli kurumların iş birliğinde Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde, "Gelin Tanış Olalım" temasıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Vali İsmail Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, Uluslararası Göçmenler Günü'nün, Türkiye'nin birlik ve beraberliğine katkı yapmasını temenni etti.

Türk halkının medeniyet kodlarında misafirperverliğin ayrı bir anlam ifade ettiğini vurgulayan Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Gerek inancımızın gerekse kültürümüzün bize kazandırdığı gibi evlerimizin bir tarafında 'misafir odası' diye tabir edilen ve gündelik yaşamda kullanmadığımız, özel olarak koruduğumuz, temiz tuttuğumuz odalarımız vardır. Kadirşinas kültürümüzün bize kazandırdığı en önemli hasletlerden biridir. Misafire evimizi, soframızı açmak bizim için hep ayrı bir gurur meselesi olmuştur. İkramımızı kabul etmeyen misafire üzülürüz, kırılırız. Başka hiçbir millette böyle bir olay yoktur."

Trabzon'da uluslararası koruma ya da geçici koruma statüsünde 10 binin üzerinde kişiyi misafir ettiklerini belirten Ustaoğlu, bu tür etkinliklerle de onların kültürlerini ve gelenekleri yaşamaya, öğrenmeye ve yaşatmaya çalıştıklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman da Anadolu coğrafyasının tarih boyunca her zaman mazlum milletlere ev sahipliği yaptığının altını çizerek, bugün de bu geleneğin devam ettiğini aktardı.

İl Göç İdaresi Müdürü Ramazan Latifoğlu ise göçmenlerin misafir edilmesi noktasında devlet ve milletin uyum içinde olduğunu dile getirerek, tüm kurumlara ve vatandaşlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler, göçmenler tarafından yapılan el sanatları ve resimlerden oluşan serginin açılışını gerçekleştirdi.

Stantları ziyaret eden Ustaoğlu, göçmen çocuklarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.