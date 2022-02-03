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Trabzon'da uluslararası öğrencilerin katılımıyla okullarda faaliyetler gerçekleştirecek - Son Dakika

Trabzon'da uluslararası öğrencilerin katılımıyla okullarda faaliyetler gerçekleştirecek

03.02.2022 15:32
Trabzon'da uluslararası öğrencilerin katılımıyla okullarda faaliyetler gerçekleştirecek

Trabzon'da uluslararası öğrencilerin katılımıyla ilk ve orta dereceli okullarda çeşitli etkinlikler organize edilecek.

Trabzon'da uluslararası öğrencilerin katılımıyla ilk ve orta dereceli okullarda çeşitli etkinlikler organize edilecek.

Karadeniz Teknik Üniversitesinden (KTÜ) yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenecek okullarda, KTÜ ve Trabzon Üniversitesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren uluslararası öğrencilerin katılımıyla eğitim, sosyo-kültürel ve spor faaliyetleri düzenlemek amacıyla iş birliği protokolü hazırlandı.

Protokol, KTÜ Rektörlüğü makamında gerçekleştirilen törende, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu ve KULDER Başkanı Ömer Salimoğlu tarafından imzalandı.

İş birliği protokolü kapsamında, uluslararası öğrencilerin ülkelerini tanıtmalarına yönelik okullarda etkinlikler düzenlemesi, uluslararası öğrenciler ile Türk öğrenciler arasında yabancı dil konuşma pratiğinin geliştirilmesine yönelik olarak yabancı dilde etkinlikler gibi çeşitli faaliyetlerin yapılması da planlanıyor.

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milli eğitim bakanlığı, Karadeniz, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da uluslararası öğrencilerin katılımıyla okullarda faaliyetler gerçekleştirecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da uluslararası öğrencilerin katılımıyla okullarda faaliyetler gerçekleştirecek - Son Dakika
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