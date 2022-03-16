Trabzon'da "Üniversite-Şehir İşbirliği Toplantısı" - Son Dakika
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Trabzon'da "Üniversite-Şehir İşbirliği Toplantısı"

16.03.2022 14:40
Trabzon'da "Üniversite-Şehir İşbirliği Toplantısı"

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, üniversite şehir işbirliğini daha da geliştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, üniversite şehir işbirliğini daha da geliştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Çuvalcı, Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Üniversite-Şehir İşbirliği Toplantısı"nda, güzel bir etkinliğe başlamak için bir araya gelindiğini söyledi.

Toplantıda birçok kurumun temsilcisinin olduğunu belirten Çuvalcı, "Burada birçok kurumun temsilcileri var. Onlarla aslında işbirliklerimiz, devam eden projelerimiz var. Üniversitemizin şehre, şehrin de üniversitemize bu manada ihtiyacı var. Amacımız bu işbirliğini daha güzel, daha iyi nasıl geliştirebiliriz." ifadesini kullandı.

Çuvalcı, üniversitede konu ile ilgili bir komisyon kurduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"6-7 kişilik akademisyenlerden oluşan bir komisyonumuz var. Daha önce kurumlara yazı yazarak birer temsilci istedik ve artık bu kurum temsilcileri ile bizim üniversite temsilcilerimiz rutin olarak bir araya gelecekler ve ihtiyaçlar, problemler, ortak neler yapılabilecek, bunları konuşacağız. Amacımız şehrimize hizmet etmek. Bunu daha iyi nasıl yapabiliriz, bunun için buradayız."

Üniversitelerin önemine işaret eden Çuvalcı, KTÜ'nün mevcut yapısı, bünyesindeki merkezler ve araştırma üniversitesi statüsüne yönelik çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Çuvalcı, toplumsal katkı ve şehir işbirliğinin önemli olduğunu kaydederek, "KTÜ Şehir İşbirliği Komisyonumuz var. Bu komisyonun kuruluş amacı KTÜ'nün şehirle bütünleşerek iş dünyası, kurum ve kuruluşları, diğer paydaşlarla işbirliği yapması ve ilişkilerini geliştirmesine katkı sağlamak." diye konuştu.

Toplantıda katılımcılarla üniversite-şehir işbirliği alanında görüş alışverişinde bulunuldu.

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Karadeniz Teknik Üniversitesi, Hamdullah Çuvalcı, Osman Turan, Üniversite, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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