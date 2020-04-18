Trabzon'da üniversite sınavına hazırlanan gençlere uzaktan eğitim verilecek - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesince, üniversite sınavına hazırlanan gençlere 20 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitim verilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin de unutulmadığı belirtildi.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan "online" eğitimin öğrencilere ücretsiz sunulacağı vurgulanan açıklamada, 20 Nisan Pazartesi günü başlayacak eğitime 400 öğrencinin müracaat ettiği aktarıldı.

Uzaktan eğitimde derslerin 09.00-14.30 saatlerinde yapılacağı, öğrencilerin "trabzon.bel.tr" internet adresi üzerinden yayın akışını ve ders programlarını takip edebilecekleri kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet sunan Sürekli Eğitim Merkezi'nde, üniversite sınavına hazırlanan 1000 öğrenci bulunduğunu belirtti.

Öğrencilere, Büyükşehir Belediyesinin internet sitesi üzerinden günde 5 saat eğitim verileceğine işaret eden Zorluoğlu, 400 öğrencinin bu hizmetten faydalanmak için müracaat ettiğini ifade etti.