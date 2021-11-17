Trabzon'da üreticilere 40 bin fındık fidanı dağıtımına başlandı - Son Dakika

Trabzon'da uygulanan, "Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi" kapsamında üreticilere fidan dağıtılıyor.

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) tarafından, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin de (KFMİB) katkılarıyla 4 yıldan beri uygulanan proje kapsamında, bahçe uygulamaları seminerlerine katılan üreticilere, verimi yüksek olan ve geç açtığı için soğuklardan etkilenmeyen "Yomra sivrisi" ve "çakıldak" çeşidi fidanların dağıtımına başlandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, üreticilerin gerek eğitim seminerlerine katılımlarından, gerekse de tek gövde fidan dikim sistemine gösterdikleri ilgiden memnun olduklarını belirtti.

Ergan, "Demek ki üreticilerimiz kendilerine verilen bilgileri alıp bunları uygulamada bir hayli istekliler. Bu da bahçelerimizdeki üretim azlığının kısa zamanda ortalama dönüm başına 150-200 kilogramlara çıkacağının işaretidir. Bunun için daha çok çalışırsak daha çok üretip, daha çok satıp fındıktan daha çok kazanacağız demektir." ifadelerini kullandı.