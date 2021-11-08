Trabzon'da üreticilere fındıkla ilgili eğitim seminerleri veriliyor - Son Dakika

Trabzon'da "Bin Dönüme 40 bin Fidan" sloganı kapsamında düzenlenen "Fındıkta Fidan Dikimi ve Budama Eğitimi Seminerleri" verilmeye başlandı.

Trabzon Ticaret Borsası'ndan (TTB) yapılan yazılı açıklamada, Keşap Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Şahin'in öğretici olarak yer aldığı seminerin ilki Araklı ilçesine bağlı Değirmenci köyünde yapıldı.

Seminere katılan 25'i üretici olmak üzere 35 kişiye, bahçede uygulama yapan Şahin, fidanların ve modern budamanın nasıl yapılacağını anlattı.

Eğitimlere, Ortahisar, Yomra ve Beşikdüzü ilçelerinde de devam edilerek, toplamda 200 üreticiye bilgilendirme yapılacak.

Öte yandan TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk'ün de yer aldığı eğitimlerde, 40 bin fidanın üreticilere ücretsiz dağıtılacağı belirtildi.