Trabzon'da usulsüz ceza yazdığı belirlenen fahri trafik müfettişinin görevine son verildi - Son Dakika

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde çok sayıda sürücüye usulsüz şekilde ceza yazdığı iddia edilen fahri trafik müfettişinin görevine son verildi.

Alınan bilgiye göre, ilçede yaklaşık bir yıldır fahri trafik müfettişi olarak görev yapan B.T'nin, Karadeniz Sahil Yolu ile Adnan Menderes Caddesi'ndeki emniyet şeritlerinin ihlali gerekçesiyle çok sayıda sürücüye usulsüz şekilde ceza yazdığı iddiası üzerine İl Emniyet Müdürlüğü inceleme başlattı.

İncelemede, B.T. tarafından mayıs ayında 1010, haziranın ilk 20 gününde ise 623 olmak üzere toplam 1633 sürücüye, kişi başı 1339 lira tutarında toplam 2 milyon 186 bin 587 liralık ceza yazıldığı tespit edildi.

Bu arada birçok sürücünün de cezasının iptali için Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulunduğu tespit edildi.

İncelemelerin ardından B.T'nin fahri trafik müfettişliği görevine son verildi.