Trabzon'da uyuşturucu ele geçirildi
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Trabzon'da uyuşturucu ve ruhsatsız silah yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:32 Kaynak: AA
Trabzon'da uyuşturucu ve ruhsatsız silah yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri, şüphe üzerine durdurdukları İ.K'nin üzerinde yaptıkları aramada 14,22 gram esrar ele geçirdi.
Uyuşturucuyu bu kişiye sattığı belirlenen E.A'nın evinde yapılan aramada ise 98,20 gram kubar esrar, 1,63 gram Hint keneviri ile ruhsatsız silah ve 98 mermi bulundu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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