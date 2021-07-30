Trabzon'da uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Trabzon'da iki ilçede uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çaykara ve Ortahisar ilçelerinde yasa dışı ekim, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler iki kişiye ait bahçe, ev ve eklentilerinde yaptıkları aramada 152 kök kenevir ve 500 gram kubar esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili üç şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.