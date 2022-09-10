Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

10.09.2022 16:40
Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Trabzon'da uyuşturucu operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da uyuşturucu operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Arsin ilçesinde uyuşturucu imal etmek için kenevir yetiştirildiği ve uyuşturucu ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine F.A, A.A. ve K.D'nin evlerine operasyon düzenlendi.

Narkotik arama köpeği "Atlas"ın da yer aldığı aramalarda, 13 kök Hint keneviri, 784,66 gram kubar esrar, 20,40 gram metamfetamin, 44 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, uyuşturucu kullanımına yarayan cam düzenek, çok sayıda şeffaf poşet, 3 kuru sıkı tabanca, 15 mermi ile 2 bıçak ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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