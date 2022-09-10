Narkotik arama köpeği "Atlas"ın da yer aldığı aramalarda, 13 kök Hint keneviri, 784,66 gram kubar esrar, 20,40 gram metamfetamin, 44 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, uyuşturucu kullanımına yarayan cam düzenek, çok sayıda şeffaf poşet, 3 kuru sıkı tabanca, 15 mermi ile 2 bıçak ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Arsin ilçesinde uyuşturucu imal etmek için kenevir yetiştirildiği ve uyuşturucu ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine F.A, A.A. ve K.D'nin evlerine operasyon düzenlendi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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