Trabzon'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Ev ile araçta yapılan aramalarda, satışa hazır vaziyette 90 gram toz esrar, 86 adet uyuşturucu hap, elektronik hassas terazi, 4 adet tabanca fişeği, 1 adet sigara sarma kağıdı, 2 adet telefon ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 765 lira ile 200 dolar ele geçirildi.

"Öğle yemeği salçalı olsun" diyen iki çocuk annesi kadın, hem dayak yedi hem de işinden oldu