Trabzon'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Beşirli Mahallesinde H.G'nin ikametinden çıkan 3 kişinin yapılan üst aramasında, bir miktar tütünle karışık sentetik uyuşturucu, 3,30 gram sentetik uyuşturucu maddesi, ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ile uyuşturucu madde kullanımında yararlanılan cam düzenek ele geçirildi.

H.G'nin ikametinde yapılan aramada ise satışa hazır vaziyette 18 parça halinde 117,11 gram tütünle karışık sentetik uyuşturucu, 10,19 gram metamfetamin, 9,19 gram kubar esrar, 2 sentetik ecza, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.

Söz konusu 3 kişi hakkında uyuşturucu kullanıcısı olmaktan işlem yapılırken H.G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızı zehirlemek ve topluma yararlı bireyler olarak yaşamlarını sürdürmelerini engellemek isteyen tüm odaklara karşı mücadelemiz siz kıymetli vatandaşlarımızdan aldığımız moral, güç ve teveccühle devam edecektir." ifadesine yer verildi.