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Trabzon'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

02.02.2022 12:31
Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

Trabzon Jandarma Komutanlığınca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 120 gram kubar esrar ele geçirildi.

Trabzon Jandarma Komutanlığınca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 120 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ortahisar ilçesine bağlı Pelitli Mahallesi'nde A.S'nin (43) ikametinde uyuşturucu madde bulunduğu istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 120 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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