Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

3 saat önce

Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, System.String[]
Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen müşterek çalışmalarda bir araçta arama yapıldı.

Ekipler, aracın stepne kısmında 775 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan O.Ş. ve S.D'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 10:58 Kaynak: AA

Trabzon, Güncel
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