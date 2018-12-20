Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen müşterek çalışmalarda bir araçta arama yapıldı.



Ekipler, aracın stepne kısmında 775 uyuşturucu hap ele geçirdi.



Olayla ilgili gözaltına alınan O.Ş. ve S.D'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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