Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
45 dakika önce
TRABZON'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 126 ecstasy hap ile uyuşturucudan elde edildiği tahmin edilen bin 100 TL ele geçirildi.
TRABZON'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 126 ecstasy hap ile uyuşturucudan elde edildiği tahmin edilen bin 100 TL ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbarat, teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucu madde ve uyuşturucudan elde edilen paraların saklandığı 2 adrese operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, 126 ecstasy hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bin 100 lira ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlamasıyla gözaltına alınan S.A. ve B.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
- Trabzon
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:14 Kaynak: DHA
Nur Cemaati, Yerelde Hangi Partiyi Destekleyeceklerini Açıkladı
CHP'nin Adana Adayı Karalar, Şehit Eşinin Salondan Kovulduğu İddiasına Videoyla Yanıt Verdi
Bakan Varank: Lider Araştırmacılar Programı'na 30'u Aşkın Ülkeden Başvuru Aldık
Ankara'da Facia! 3 Katlı Metruk Binada Çıkan Yangında 5 Kişi Can Verdi