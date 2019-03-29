Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

45 dakika önce

TRABZON'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 126 ecstasy hap ile uyuşturucudan elde edildiği tahmin edilen bin 100 TL ele geçirildi.

Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, System.String[]
TRABZON'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 126 ecstasy hap ile uyuşturucudan elde edildiği tahmin edilen bin 100 TL ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbarat, teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucu madde ve uyuşturucudan elde edilen paraların saklandığı 2 adrese operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, 126 ecstasy hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bin 100 lira ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlamasıyla gözaltına alınan S.A. ve B.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

- Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:14 Kaynak: DHA

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