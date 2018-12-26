Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

49 dakika önce

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı, System.String[]
Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Ö.M, E.M. ve Ö.T'nin ev ve aracında arama yapıldı.

Aramalarda yaklaşık 50 gram esrar maddesi, 481 Hint keneviri bitkisi tohumu, ruhsatsız silah ve bu silaha ait 8 fişek ile uyuşturucu satışından elde edilen 730 lira ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak" ile "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan 3 şüphelinin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:02 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaçak Elektronik Sigara Operasyonunda Yakalanan Öğretmen Pes Dedirtti: Kayınvalidem İçin Yaptım "Torbacı Aranıyor" Yazısının Yazıldığı Mahalle, Başarılı Operasyonlarla Temizlendi

Trabzonspor, Hugo Rodallega'nın Gol Attığı Maçları Kaybetmedi Gri Listede Aranan, PKK'nın Sözde Amed Eyalet Sorumlusu Veli Taşkıran'ın Cesedi Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 17:51:56. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]