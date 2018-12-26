Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Ö.M, E.M. ve Ö.T'nin ev ve aracında arama yapıldı.



Aramalarda yaklaşık 50 gram esrar maddesi, 481 Hint keneviri bitkisi tohumu, ruhsatsız silah ve bu silaha ait 8 fişek ile uyuşturucu satışından elde edilen 730 lira ele geçirildi.



"Uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak" ile "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan 3 şüphelinin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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