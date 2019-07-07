Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
31 dakika önce
Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.
Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:43 Kaynak: AA
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
, Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele, Terörle Mücadele, Asayiş, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüklerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.N.İ, 3 yıl 4 ay ve 10 ay olmak üzere iki ayrı kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.H, 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. ve hakkında 6 bin lira para cezası bulunan M.A. gözaltına alındı.
Şahısların işlemlerinin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ettiği bildirildi.
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