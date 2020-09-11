Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik çalışma kapsamında apart otele baskın düzenlendi.
Operasyonda, 195 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucuyu çoğaltmada kullanılan 715 gram bitkisel madde, 13 gram kubar esrar ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 14:43 - Kaynak: AA
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