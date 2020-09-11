Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Operasyonda, 195 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucuyu çoğaltmada kullanılan 715 gram bitkisel madde, 13 gram kubar esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Korona sürecinde en çok kullanılan uygulamalardan biri olan Instagram'a iki yeni özellik geliyor