Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu

Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu

33 dakika önce

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kilogram 11 gram sentetik uyuşturucu ve 682 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kilogram 11 gram sentetik uyuşturucu ve 682 gram afyon sakızı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen İran plakalı bir araçta arama yapıldı.

Aramada, aracın yakıt deposunda, 2 kilogram 11 gram sentetik uyuşturucu ile 682 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Araçtaki 2 İran uyruklu şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Zanlıların, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:28 Kaynak: AA

Trabzon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İntihar Girişiminde Bulunan Madde Bağımlısı Genci, Yüzlerce Kişi İzledi Bakan Pakdemirli: Sebze ve Meyve Fiyatlarıyla İlgili Gereken Aksiyon Önümüzdeki Hafta Başlayacak

Son Dakika! Kartal'daki Bina Çökmesiyle İlgili Konuşan İstanbul Valisi: Küçük Bir Kızımızla İletişim Kurduk PKK'lı Teröristlerin Çaldığı Lüks Otomobil, Toprağa Gömülü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 11:01:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]