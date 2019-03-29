Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu

Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 126 adet sentetik uyuşturucu ile bin 100 lira ele geçirildi.

Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 126 adet sentetik uyuşturucu ile bin 100 lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında iki farklı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramada 126 sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bin 100 lira ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan B.K. ve S.A. isimli şahısların işlemleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:44 Kaynak: AA

Trabzon, Güncel
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