Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu

Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu

46 dakika önce

Trabzon'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı.

Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Trabzon'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, Araklı ilçesinde 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekipler, şüphelilerin ev ve araçlarında yaptıkları aramalarda, 4 kilo 191,45 gram skunk esrar, 219,58 gram kubar esrar, 86 uyuşturucu hap, 38,56 gram Hint keneviri tohumu, 287 kök Hint keneviri ile 7 ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 238 mermi ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan M.Ç, Z.Y, H.İ.T, İ.T, F.S, A.Ç, K.K, İ.C, Y.A, H.G, E.A, T.C. ve H.K'nin işlemleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:54 Kaynak: AA
Trabzon, Güncel
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