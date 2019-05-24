Trabzon'da uyuşturucu operasyonu
8 saat önce
Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, aranması bulunan 2 şüpheli yakalandı.
Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, aranması bulunan 2 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:36 Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, kabul etmek veya satın almak ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti Yapma veya sağlama" suçlarından aranması olan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan T.K. ve 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan T.Y.K. yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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