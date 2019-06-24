Trabzon'da uyuşturucu operasyonu
39 dakika önce
Trabzon'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:22 Kaynak: AA
'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.M. gözaltına alındı.
Şüphelinin, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
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