Son Dakika Haberleri: Trabzon'da uyuşturucu operasyonu
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Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

39 dakika önce

Trabzon'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Trabzon'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Trabzon'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.M. gözaltına alındı.
Şüphelinin, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:22 Kaynak: AA
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