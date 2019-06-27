Son Dakika Haberleri: Trabzon'da uyuşturucu operasyonu
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Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Trabzon'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 34 plakalı bir nakliye kamyonunun araç ve yük kısmında arama yapıldı.
Aramada, 50 fişek, 250,21 gram skunk uyuşturucu maddesi ve uyuşturucu öğütücüsü ele geçirildi.
Olayla ilgili B.G, S.G. ve B.K, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan gözaltına alındı.
Şüphelilerin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:00 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Güncel
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