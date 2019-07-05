Son Dakika Haberleri: Trabzon'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Trabzon'da, 3 ayrı adreste düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 56 kök kenevir bitkisi ile 12 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Trabzon'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Trabzon'da, 3 ayrı adreste düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 56 kök kenevir bitkisi ile 12 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Alınan bilgiye, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi'nde yapılan istihbari çalışmalar ve arama kararı doğrultusunda şüpheliler A.D. (62) ve V.D. (38) isimli şahısların ev eklentilerinde yapılan aramada 56 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Ayrıca, şüpheli C.D'nin (33) ev ve eklentisinde narkotik arama köpeğiyle birlikte yapılan aramada ise 12 gram esrar maddesi bulundu.
Operasyonda, V.D. gözaltına alındı. Diğer şüpheliler A.D. ve C.D. ise "yasa dışı kenevir ekimi" ve "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan, ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:41 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yer: Trabzon! Balın kokusunu alan ayı, kapıya dayandı Meteoroloji'den kritik uyarı! Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor Son paylaşımı yürek burktu: Zamana bırakmayın, o kimseyi sağ bırakmadı 25 Türk nükleer fizikçi, dizi ile yeniden dünya gündemine oturan Çernobil'e gitti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 11:17:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]