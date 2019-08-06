Son Dakika Haberleri: Trabzon'da uyuşturucu operasyonu
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Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

11 dakika önce

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Afganistan uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Afganistan uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, yurt dışından sentetik ecza ve sentetik uyuşturucu madde getirdiği ve il merkezinde satış yaptığı tespit edilen Afganistan uyruklu 4 kişinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda, 366 gram eroin, 136 uyuşturucu hap, bir hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda, uyuşturucu madde kullanmak suçundan R.H. ile uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan S.A.M, M.R.V. ve S.J.M. isimli Afganistan uyruklu şüpheliler gözaltına alındı.
Şüphelilerin işlemleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ediyor.
Afganistan, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:23 Kaynak: AA
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