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Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerince yürütülen çalışmada, Vakfıkebir ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramada, 848,69 gram skunk ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan E.S. ve B.E. isimli şahısların işlemleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sürüyor.
Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:00 Kaynak: AA
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