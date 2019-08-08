Trabzon'da uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Trabzon Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:00 Kaynak: AA
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerince yürütülen çalışmada, Vakfıkebir
ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramada, 848,69 gram skunk ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan E.S. ve B.E. isimli şahısların işlemleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
'nde sürüyor.
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