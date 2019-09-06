Son Dakika Haberleri: Trabzon'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

35 dakika önce

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, arazisinde hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, arazisinde hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında A.B. isimli şahsın Akçaabat ilçesinde bulunan arazisinde hint keneviri yetiştirdiği tespit edildi.

Arazide yapılman aramada, 29 kök hint keneviri bitkisi ve yaklaşık 65 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın işlemleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sürüyor.

Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polis, İSPARK otoparklarını işgal eden değnekçilere operasyon düzenledi
Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş ufak dokunuşlarla güzelliğine güzellik kattı Varlık Fonu'ndan Milli Piyango açıklaması: Bugünkü cironun 3 katı kadar hasılat taahhüdü verildi Son dakika: Soylu'dan "İstanbul'a kayyum atanacak mı?" sorusuna yanıt: Pazar sabahı açıklayacağım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 12:19:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]