Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beşikdüzü ilçesinde Ö.G'nin Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine fındık bahçesinde arama yaptı.

Aramada, 110 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Aynı ilçede Y.D'nin evinde yapılan aramada da sigara paketi ve poşetler içinde yaklaşık 50 gram kubar esrar, esrar içmek için kullanılan plastik kovalar ve sarma kağıdı bulundu.

"Uyuşturucu maddelerin denetimi hakkındaki kanuna muhalefet" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçlarından gözaltına alınan Ö.G. ile Y.D'nin Beşikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.