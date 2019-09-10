Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tonya ilçesinde A.B'nin evinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisini alan polis ekipleri, şahsın evinde ve müştemilatında arama yaptı.

Aramada 29 kök Hint keneviri, 118 gram kurutulmuş esrar maddesi 17 mermi ele geçirildi.

"Uyuşturucu maddelerin denetimi hakkındaki kanuna muhalefet" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurmak" suçundan gözaltına alınan A.B'nin Tonya İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.