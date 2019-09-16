Son Dakika Haberleri: Trabzon'da uyuşturucu operasyonu
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Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

36 dakika önce

Trabzon'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Trabzon'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Trabzon'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, O.F.A. ile İ.M'nin üst, araç ve ikametlerinde arama yapıldı.

Aramada, bin 430 ecstacy hap, 40 gram skunk ve kubar esrar maddesi ile bir dijital hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan O.F.A .ile İ.M, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:04 Kaynak: AA
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