Son Dakika Haberleri: Trabzon'da uyuşturucu operasyonu
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Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

23 dakika önce

Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, metropol şehirlerden Trabzon'a uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan haklarında arama kararı bulunan M.U, Z.T. ve S.O'yu yakaladı.

Ekipler, bu kişilerin evlerinde yaptıkları aramada 700 gram skunk, 35 uyuşturucu hap,

2 hassas terazi ve 3 uyuşturucu madde öğütücüsü ele geçirdi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan şahısların Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürdürülüyor.

Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:58 Kaynak: AA
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