Trabzon'da uyuşturucu operasyonu
6 saat önce
Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kubar esrar ve kenevir bitkisi ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:16 Kaynak: AA
Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kubar esrar ve kenevir bitkisi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ortahisar ilçesinde bir kişinin ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Yapılan operasyon sonucu S.D'nin ikametinde yapılan aramada 226,77 gram kubar esrar, 326,39 gram kenevir bitkisi ve bir dijital hassas terazi ele geçirildi.
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