Trabzon'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Trabzon'da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Trabzon'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Trabzon'da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Jandarma Komutanlığı ekipleri Akçaabat ilçesinde uyuşturucu madde satıldığı tespit edilen bir eve operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan aramada, kavanozlar içinde satışa hazır toplam 851 gram kubar esrar, 2 hassas terazi ile evin bahçesine ekilmiş 2 kök keneviri bulundu.

Şahsın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öte yandan, ekipler "uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan aranan bir şahsı okul çevresinde yakaladı. Bu kişi, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Jandarma, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda 1,7 ton uyuşturucu yakalandı
Trabzonspor TFF'ye patladı! Bin yıllık İncil'i satarken yakalandılar Son Dakika: HDP'nin Diyarbakır mitingine saldırının faili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Son Dakika Haberleri
18:20 Adalet Bakanı Gül: "Bizim sırtını teröriste dayayan siyasetle mücadelemiz var" - Son Dakika
18:18 Zehirlenme şüphesiyle hastanelik olan öğrencilerden 100'ü taburcu edildi (2) - Son Dakika
18:18 Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar - Son Dakika
18:14 Erciş Belediyesinden taziye evlerine sandalye ve masa desteği - Son Dakika
18:14 TRAKYAKA Yönetimi Aralık Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı - Son Dakika
18:05 Son Dakika: HDP'nin Diyarbakır mitingine saldırının faili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
17:54 ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 18:20:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]