Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

14.06.2022 15:50
Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Trabzon'un Of ilçesinde 10 gram metamfetamin ve 65 gram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 3 kişi yakalandı.

Trabzon'un Of ilçesinde 10 gram metamfetamin ve 65 gram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 3 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sulaklı Mahallesi'nde H.İ.A'nın uyuşturucu madde kullandığı ve ticaretini yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelinin bulunduğu araçta arama yapan ekipler, gösterge panelinin arkasına gizlenmiş 10 gram metamfetamin, 65 gram sıvı sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirdi.

Şüpheli H.İ.A. ile araçta bulunan B.Ç. ve A.Y. gözaltına alındı.

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Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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