Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

6 saat önce

Trabzon'da emniyetin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı, System.String[]

Trabzon'da emniyetin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti şüphelilerine yönelik operasyon düzenledi.

Takibe alınan 4 şüphelinin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 115,68 gram esrar, 136 uyuşturucu hap, 5,3 gram metamfetamin, 2,59 gram kenevir tohumu ile uyuşturucu kullanma düzeneği ele geçirildi.

Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:24 Kaynak: AA
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