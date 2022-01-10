Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Ortahisar ilçesindeki bir apartın odasına baskın yaptı.

Odada konaklayan H.K, B.A, Ü.V, A.K, B.C.K. ve Ş.Ç'nin üzerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ve 16 fişek, 2 bıçak, 2 sentetik ecza, 64,40 gram ve çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, kubar esrar ile uyuşturucu kullanımına yarayan 4 cam düzenek ele geçirildi.

Şüpheli 6 kişi gözaltına alındı.