Aramada, 23,29 gram kenevir tohumu, 147,3 gram kubar esrar, 32,7 gram bonzai ve bir miktar taş esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından Ortahisar ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, B.U'nun bulunduğu araçta arama yapıldı.

Trabzon 'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Son Dakika › Güncel › Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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