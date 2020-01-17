Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı - Son Dakika

Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı

6 saat önce

Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı, System.String[]

Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, haklarında arama kararı bulunan M.Ş. ve H.Ş. polisler tarafından yakalandı.

M.Ş'nin evinde yapılan aramada 19 gram skunk ile 7,79 gram toz esrarın yanı sıra esrar öğütmekte kullanılan düzenek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Trabzon Adliyesine sevk edilen zanlılar, cezaevine gönderildi.

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:54 Kaynak: AA
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