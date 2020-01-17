Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı - Son Dakika

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Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı
6 saat önce
Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:54 Kaynak: AA
Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, haklarında arama kararı bulunan M.Ş. ve H.Ş. polisler tarafından yakalandı.
M.Ş'nin evinde yapılan aramada 19 gram skunk ile 7,79 gram toz esrarın yanı sıra esrar öğütmekte kullanılan düzenek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Trabzon Adliyesine sevk edilen zanlılar, cezaevine gönderildi.
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