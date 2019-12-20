Trabzon'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla bir kişi yakalandı - Son Dakika
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Trabzon'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla bir kişi yakalandı

6 saat önce

Trabzon'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişi, suçüstü yakalandı.

Trabzon'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla bir kişi yakalandı, System.String[]

Trabzon'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişi, suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı. Bu kapsamda uyuşturucu madde sattığı değerlendirilen Ş.P takibe alındı.

Takip sonucu Ş.P'den uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen V.Y de şüpheli ile yakalandı.

V.Y'nin yapılan üst aramasında 4,23 gram esrar maddesi ve "lyrica" isimli reçeteye tabi ilaç ele geçirildi.

Ş.P'nin ikametinde yapılan aramada da 33,29 gram kubar esrar maddesi, 3 hint keneviri tohumu ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 1 milyon 935 bin lira ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:36 Kaynak: AA
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