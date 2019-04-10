Trabzon'da Uyuşturucu Ticaretine 13 Gözaltı
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TRABZON'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındı.
TRABZON'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:52 Kaynak: DHA
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Araklı ilçesinde 19 noktaya eş zamanlı operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde ile 7 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği operasyonlarda, 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.
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