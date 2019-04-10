Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Uyuşturucu Ticaretine 13 Gözaltı

Trabzon'da Uyuşturucu Ticaretine 13 Gözaltı

49 dakika önce

TRABZON'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da Uyuşturucu Ticaretine 13 Gözaltı, System.String[]
TRABZON'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Araklı ilçesinde 19 noktaya eş zamanlı operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde ile 7 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği operasyonlarda, 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor. 

- Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:52 Kaynak: DHA
Trabzon, Güncel
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