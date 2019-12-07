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Trabzon'da uyuşturucu ve gümrük kaçağı içki ele geçirildi
6 saat önce
Trabzon'da uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı içki yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:42 Kaynak: AA
Trabzon'da uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı içki yakalandı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Yenicuma Mahallesi'nde şüphe üzerine durdukları E.E'nin üzerinde 3,41 gram esrar, evinde ise 43,52 gram esrar ile 5 gram kenevir tohumu ele geçirdi.
Ekipler ayrıca, Kalkınma Mahallesi'nde bir araçta yaptıkları aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 99 şişe içki ele geçirdi.
Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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