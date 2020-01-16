Trabzon'da "Uyuşturucuyla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Valilikte gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, uyuşturucu ile mücadeleyi, devletin tüm organlarıyla kararlı şekilde yürüttüklerini söyledi.

Toplantının önemine dikkati çeken Ustaoğlu, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda 81 ilin valileri başkanlığında gerçekleştirilen bu toplantılarımızda, uyuşturucuyla mücadele hakkında toplumumuzda farkındalık oluşturmayı ve duyarlılığı en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor, yapılması gerekenleri görüşüyoruz." ifadesini kullandı.

Ustaoğlu, uyuşturucu bağımlılığının birçok aileyi dağılma noktasına getirdiğini belirterek, bu anlamda tüm kurumlarla topyekun mücadele etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Ülke olarak bu sorunun çözümüne yönelik çalışmaların devam ettiğine işaret eden Ustaoğlu, "Unutmayalım ki çocuklarımız bizim çocuklarımız, gençlerimiz bizim gençlerimiz. Onları korumak da bizlerin en önemli görevleri arasındadır. Devletimizin son yıllarda bağımlılıkla mücadele kapsamında ciddi maliyetlerle, çok önemli çalışmaları olmuştur." dedi.

Ustaoğlu, bağımlılık noktasında Trabzon'da alınan önlemler ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalarla ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, "Uyuşturucu bağımlılarının zaman zaman kullandıkları yerler haline gelen metruk binaların tespiti ve yıkımı için çalışmalarımız sürüyor. Bunun dışında çocuklarımızın yoğun kullandığı park ve bahçelere yerleştirilecek güvenlik kameraları, özellikle okullarımızın önlerinde alınacak daha sıkı güvenlik önlemleriyle ilgili de titiz şekilde çalışıyoruz." diye konuştu.

Toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün uyuşturucu ile mücadelede 2019 yılında gerçekleştirdiği faaliyetler ve yeni döneme ilişkin projelerine yer verilen sunumlar da gerçekleştirildi.