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Trabzon'da vaka sayıları 500'ün altına düşmüyor - Son Dakika

Trabzon'da vaka sayıları 500'ün altına düşmüyor

16.09.2021 11:12

- Trabzon'da vaka sayıları 500'ün altına düşmüyor Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta: "Özellikle 4. dalgada yüzde 90-95 delta varyantı ile muhatap oluyoruz" "Aşısının 2.'si gelmiş ötelemiş, 3.

- Trabzon'da vaka sayıları 500'ün altına düşmüyor

Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta:

"Özellikle 4. dalgada yüzde 90-95 delta varyantı ile muhatap oluyoruz"

"Aşısının 2.'si gelmiş ötelemiş, 3.'sü gelmiş ötelemiş 25 bin civarında vatandaşımız var"

"Vakalar her geçen gün 500'ün üzerinde seyrederek devam ediyor"

"Aşı, maske, mesafe kuralları doğru uygulanırsa ancak bu illetten kurtulabiliriz"

TRABZON - Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, kentteki vaka sayılarının 500'den aşağıya düşmediğini belirterek, "Aşı, maske, mesafe kuralları doğru uygulanırsa ancak bu illetten kurtulabiliriz" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) nedeniyle Trabzon'da vaka sayılarında artış sürüyor. Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, özellikle 4. dalgada yüzde 90-95 oranında delta varyantı ile muhatap olduklarını dile getirerek, "Uzun soluklu düşünerek vakaların 500'den aşağıya düşmediğini görüyoruz. Cidden hem yoğun bakımlar olsun, hem de hastane servislerimiz olsun ciddi anlamda bizi zorluyor. Özellikle 4. dalgada yüzde 90-95 delta varyantı ile muhatap oluyoruz. Bu da diğerine göre 3 kat daha fazla yayılma eğilimi gösteriyor. Bu süreçte tabi delta varyantı ile birlikte yasaklı olunmaması nedeniyle insanların daha serbest olması işinde gücünde olması artı olarak bölgesel anlamda fındık ve çay gibi organizasyonların yapılıyor olması bunun dışında bir kısım vatandaşlarımızın da sanki pandemi bitmişçesine maske, mesafe kurallarına uymaması neticesinde şuan ki tablomuz maalesef karşımıza çıkıyor" şeklinde konuştu.

"İnsanların kafalarındaki soru işaretlerini gidermeye çalışıyoruz"

"Aşısının 2.'si gelmiş ötelemiş, 3.'sü gelmiş ötelemiş 25 bin civarında vatandaşımız var" diyen Usta, "Aşı ile alakalı birçok sıkıntılar var. İnsanların kafasında soru işareti olarak gördüğü sıkıntılar var. Ama bunlara mütemadiyen açıklamalar yapmaya çalışıyoruz. Emin olun sürelerimizin bir kısmı sosyal medyada bu tür insanlara cevap yetiştirmeyle geçiyor. İnsanların kafalarındaki soru işaretlerini gidermeye çalışıyoruz. Başından beri Bakanımızın çok güzel paylaşımları var. Bizde kendi sosyal medyalarımızda bilgilendirmeleri doğru ağızdan yapmaya gayret ediyoruz. Bu kısımdan bilgileri almak varken belli başlı provokatif yaklaşımlar içerisinde olan insanların sosyal paylaşımlarından istifade ederek bazı yanlış kararlara varılmış olması bizi zorluyor. Aşı anlamında baktığımızda pandemiyi, virüsün yayılmasını, virüsün yaşayacak beden bulmasını ancak aşı ile engelleyebiliriz. Buna da topyekün sağlayamadıktan sonra benim aşı yaptırıp sizin yaptırmanız bu işin engeli olarak karşımıza çıkıyor. Topyekün herkesin aşılanmasını ciddi bir şekilde bekliyoruz. Aşısının 2.'si gelmiş ötelemiş, 3.'sü gelmiş ötelemiş 25 bin civarında vatandaşımız var. Bunlarda bizim için çok önemli. Bunların özellikle bir kısmı 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımız onların bazılarında kronik bazı hastalıklar olduğu için onların etkilenimleri çok daha fazla oluyor. Birçok ölen vakalarımızda maalesef ki bu yaş grubunda" ifadelerini kullandı.

"Aşı, maske, mesafe kuralları doğru uygulanırsa ancak bu illetten kurtulabiliriz"

Maske ve mesafe kurullarına uyulmadığı sürece virüsün önüne geçilemeyeceğini kaydeden Usta, "Biz 'pik' rakamını yakaladık mı yakalamadık mı aşağıya ne zaman gelecek onu kestirebilme durumunda değiliz. Gerçekten vakalar her geçen gün 500'ün üzerinde seyrederek devam ediyor. Daha önceki dalgalarda biz 5 haftalık süreçlerden sonra aşağıya düşüyorduk. Onun beklentisiyle gelecekten umutlu oluyorduk. Şimdi o da bulunmuyor. Gerçekten vakaları kırabilmenin tek yolu sosyal yaşamda devam ettiğine göre okullarda devam ettiğine göre insanların her tür ortamda maske, mesafe kurallarına uyması gerekiyor. Maske, mesafe kurallarına uyulmadığı durumlarda bu virüsün önüne geçebilme şansımız yok. Bunun artı yönü olmazsa olmaz aşıdır. Aşı, maske, mesafe kuralları doğru uygulanırsa ancak bu illetten kurtulabiliriz" diye konuştu.

Trabzon'da vaka sayıları 500'ün altına düşmüyor
Trabzon'da vaka sayıları 500'ün altına düşmüyor
Trabzon'da vaka sayıları 500'ün altına düşmüyor
Trabzon'da vaka sayıları 500'ün altına düşmüyor

İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Trabzon, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Trabzon'da vaka sayıları 500'ün altına düşmüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da vaka sayıları 500'ün altına düşmüyor - Son Dakika
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