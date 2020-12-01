Trabzon'da vaka sayısı yüzde 40 arttı - Son Dakika

Trabzon'da vaka sayısı yüzde 40 arttı

01.12.2020 09:22
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TRABZON'da koronavirüs vakaları geçen aylara göre yüzde 40 artış gösterdi.

TRABZON'da koronavirüs vakaları geçen aylara göre yüzde 40 artış gösterdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, "Pandeminin yayılmasına yarayacak alışkanlıklarımızı maalesef sürdürdük, bunun sonuçlarını da vakaların çoğalmasıyla gördük" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs vaka sayısında ciddi artış olan iller arasında açıkladığı Trabzon'da ortalama 700 civarı olan günlük test sayısı, son aylarda 3 bine ulaştı. Vaka oranı ise yüzde 40 artış gösterdi.

KTÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, salgının başladığı ilk günlere göre daha fazla test yaptıklarını ve pozitif oranlarında ciddi yükseliş olduğunu söyledi. Prof. Dr. Aydın, "Mayıs ayına kadar yapılan test sayılarımız 500 ile 600, 1 Haziran ile 1 Eylül arasında gelen test sayılarımız 800 civarındaydı. 1 Eylül'den sonra gelen sayılar ise 1300'leri bulabilmekte. Oranlar, test sayılarındaki pozitifliklerle ilk dönemde yüzde 20'lerde, ikinci dönemde yüzde 10'larda iken şimdi ise yüzde 40'a ulaştı. Sayı söyleyerek insanları korkutmaya gerek yok ama Bakanımızın da açıkladığı gibi yüzde 100'e yakın ve hatta bazı günler üzerinde bir artış söz konusu" dedi.KTÜ'ye bağlı Farabi Hastanesi'nin koronavirüs test merkezinde salgının başladığı günlerde Trabzon, Gümüşhane, Bayburt ve Giresun'dan gelen örneklere test yaptıklarını belirten Aydın, "Şimdiyse Trabzon'da tek başına, bu illerin toplamından daha yüksek sayıda test yapılıyor. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi olarak 2 test merkezimiz var. Her iki hastanenin çalıştığı test sayısı 3 bine yaklaşıyor ve her iki tarafta da pozitiflik oranları aynı. Kaynak sayısı arttıkça enfekte edebilme olasılığı da artıyor" diye konuştu.'KÜÇÜK GRUPLAR OLUŞTURULMAMALI'Koronavirüs salgınına karşı insanların izole olarak başarı sağlayabileceğini ifade eden Aydın "En önemlilerden birisi küçük gruplar halinde bir araya gelinmesi. Bunun yüzünden şikayet edilen kafeterya ve restoranların kapatılması bu bakımdan iyi oldu ama bulaşın sadece bu alanlarda olduğunu da söylemek, belli bir grubu suçlamak olur. Toplumun bütün faaliyet alanlarında insanların bir araya geldiği her yerde olabilmektedir. Sadece bazı iş kollarını suçlamak yerine toplumun satıh olarak hareket etmesi, maske kullanımının maksimuma çıkarılması gerekiyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarıyla beraber yaşamayı kabullenmemiz gerekiyor. Yalancı bir özgüvenle tedbirlerden vazgeçersek pandeminin şiddetlenebileceğini gözden kaçırmamalıyız. Şimdi olan durum aslında budur. Toplumun uyumu biraz düşmüştü. Toplantılar, düğünler ve etkinlikler gözden ırak da olsa yapılmaya çalışılıyordu. Pandeminin yayılmasına yarayacak alışkanlıklarımızı maalesef sürdürdük ve bunun sonuçlarını vakaların çoğalmasıyla görmüş olduk" dedi.

Trabzon'da vaka sayısı yüzde 40 arttı
Trabzon'da vaka sayısı yüzde 40 arttı
Trabzon'da vaka sayısı yüzde 40 arttı
Trabzon'da vaka sayısı yüzde 40 arttı
Trabzon'da vaka sayısı yüzde 40 arttı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Koronavirüs, Trabzon, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Trabzon'da vaka sayısı yüzde 40 arttı - Son Dakika


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