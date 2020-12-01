Trabzon'da vaka sayısı yüzde 40 arttı - Son Dakika

TRABZON'da koronavirüs vakaları geçen aylara göre yüzde 40 artış gösterdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, "Pandeminin yayılmasına yarayacak alışkanlıklarımızı maalesef sürdürdük, bunun sonuçlarını da vakaların çoğalmasıyla gördük" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs vaka sayısında ciddi artış olan iller arasında açıkladığı Trabzon'da ortalama 700 civarı olan günlük test sayısı, son aylarda 3 bine ulaştı. Vaka oranı ise yüzde 40 artış gösterdi.