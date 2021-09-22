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TRABZON'DA VAKALAR ARTTI, YOĞUN BAKIMLAR DOLDU - Son Dakika

TRABZON'DA VAKALAR ARTTI, YOĞUN BAKIMLAR DOLDU

22.09.2021 10:08

TRABZON'da, covid-19 vakalarında yaşanan artış nedeniyle hastanelerin yoğun bakım servisleri tam kapasiteye ulaştı.

TRABZON'da, covid-19 vakalarında yaşanan artış nedeniyle hastanelerin yoğun bakım servisleri tam kapasiteye ulaştı. Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, kentte günlük pozitif vaka sayılarının arttığını belirterek, 'Vakalar günlük 500 ile 700 arasında gidip geliyor. Bu vaka sayısıyla servislerde baş edebiliyoruz ama yoğun bakımlarda sınırdayız' dedi.

Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, geçen hafta günlük 500 olan pozitif vaka sayısının 700'lere kadar ulaştığını açıkladı. Yoğun bakım servislerinin kapasitesinin dolduğunu söyleyen Dr. Usta, 'Maalesef her gün 5 ile 10 arasında vefatımız oluyor. Şu anki süreçte bu bizim ciddi üzüntü kaynağımız. Yoğun bakımlarımız bir süreçten geçiyor tamamen dolu olarak hareket ediyoruz. Belli hareketlerle maalesef vefat edenlerle veya düzelip servise çıkanlarla birlikte süreci acillerde çok fazla yığılmadan yönetmeye gayret ediyoruz ama hep sınırda gittiğimizi söyleyebilirim. Servis anlamında çok bir sıkıntımız yok. Servis yataklarımızda henüz öyle bir sıkışıklık yaşamadık ama vakalar aşağıya gelmiyor. Vakalar günlük 500 ile 700 arasında gidip geliyor. Bu vaka sayısıyla servislerde baş edebiliyoruz ama yoğun bakımlarda sınırdayız " dedi.

'SINIRDA BİR TABLODA GİDİYORUZ'

Yaklaşan kış mevsimi nedeniyle insan temasının artarak vaka artışına neden olabileceğini belirten Dr. Usta, "Kapalı alanlarda insanların teması arttıkça ve aşısız olanların aşılarını tamamlamaması durumunda sıkıntıyla karşı karşıya kalacağımızı öngörüyoruz. Şu haliyle de zaten sıkıntı ve sınırda bir tabloyla gidiyoruz. Bunun aşağıya çekilmesi gerekiyor. Bu bağlamda bunu özellikle aşıya bağlayacak olursak, hastalarımızın aşısını tamamlamamış ya da aşısını olmamış kişilerin büyük çoğunlukta olduğunu söylersek gelecekte de böyle devam ederse neyle karşılaşacağımızı vatandaşımızın takdirine bırakmak gerekiyor? diye konuştu.

TRABZON'DA VAKALAR ARTTI, YOĞUN BAKIMLAR DOLDU
TRABZON'DA VAKALAR ARTTI, YOĞUN BAKIMLAR DOLDU
TRABZON'DA VAKALAR ARTTI, YOĞUN BAKIMLAR DOLDU
TRABZON'DA VAKALAR ARTTI, YOĞUN BAKIMLAR DOLDU

İl Sağlık Müdürü, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRABZON'DA VAKALAR ARTTI, YOĞUN BAKIMLAR DOLDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: TRABZON'DA VAKALAR ARTTI, YOĞUN BAKIMLAR DOLDU - Son Dakika
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