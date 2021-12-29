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TRABZON'DA VAKALAR SOSYAL İLİŞKİLERİN YÜKSEKLİĞİNDEN ARTIYOR? - Son Dakika

TRABZON'DA VAKALAR SOSYAL İLİŞKİLERİN YÜKSEKLİĞİNDEN ARTIYOR?

29.12.2021 11:14

SAĞLIK Bakanlığı'nın güncel koronavirüs risk haritasına göre vaka sayısının en fazla arttığı 5'inci il olan Trabzon'da, İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, artışın nedeni açıkladı.

SAĞLIK Bakanlığı'nın güncel koronavirüs risk haritasına göre vaka sayısının en fazla arttığı 5'inci il olan Trabzon'da, İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, artışın nedeni açıkladı. Dr. Usta, 'Karadeniz Bölgesi sosyal ilişkilerin yüksek seviyede olduğu, insanların bir arada zaman geçirmeyi sevdiği bölgelerden olması nedeniyle maalesef ki burada vakalar daha yüksek seyrediyor. Temmuz ayından beri aşağı düşmeyen vaka sayılarımız var. 200'lere düşüp tekrar 400'lere çıkan süreçleri yaşıyoruz' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 11-17 Aralık tarihli güncel koronavirüs risk haritasına göre vaka sayısının en fazla arttığı 10 il arasında Karadeniz Bölgesinden Rize, Artvin, Trabzon ve Ordu yer aldı. Bölgede en fazla vaka artış oranı 100 binde 55.76 ile Rize'de gerçekleşirken, Artvin'de 24.19, Trabzon 22.1 ve Ordu'da ise 7.35 oldu. Bölgede vaka artışlarının nedeninin sosyal ilişkilerin yüksekliğine bağlı olduğu belirtildi.

'SOSYAL İLİŞKİLER VAKALARI ARTIRIYOR'

Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, Türkiye'de yakın zamanda görülen Omicron varyantına karşı insanların aşı olarak kendilerini korumaları gerektiğini söyledi. Dr. Usta, 'Omicron Türkiye'de de maalesef görüldü. Gittikçe yayılıyor ve yayılacak gibi şüphemiz var. Omicron veya daha başka varyantların olması bizde daha çok insanların aşıyla da olsa kendilerini korumaları gerektiği farkındalığının olmadığını gösteriyor. Ne kadar çok kişiyi koruyabilirsek varyant oluşumları ve yayılımı o kadar engelleyebiliriz. Karadeniz Bölgesi sosyal ilişkilerin yüksek seviyede olduğu, insanların bir arada zaman geçirmeyi sevdiği illerden biri olması nedeniyle maalesef ki burada vakalar daha yüksek seyrediyor. Temmuz ayından beri aşağı düşmeyen vaka sayılarımız var. 200'lere düşüp tekrar 400'lere çıkan süreçleri yaşıyoruz. Bunu haritada da görüyoruz' dedi.

'GRİP VE NEZLE YOK AMA COVİD-19 VAR'

Mevsimsel şartlar ve insanların tedbirsizliği nedeniyle geçmiş yıllarda grip ve nezle salgınında yaşandığı gibi bu yıl Covid-19 vakalarında da artış beklediklerini söyleyen Dr. Usta, 'Daha önceki süreçte belli dönemlerde grip ve nezle salgınları oluyordu. Bu dönemi zaten yaşıyoruz. Bunun da nedeni, hasta insanların okul ve sosyal mekanlar gibi kapalı ortamda diğer kişilere bulaştırmalarından kaynaklanıyordu. Aynı koşul yine geçerli. Aynı mevsimde buluşmalar, temaslar, hasta olanların kendilerini izole etmemeleri gibi durumlarda hastalığın ileri artışının sinyali anlamına geliyor. Şimdi grip ve nezle yok ama olsa da onlarla birlikte Covid-19 var. Covid-19 vakalarının bu nedenle artış yönünde ilerleyeceğini düşünüyoruz. Tüm Türkiye'de de aynı şeyi yaşıyoruz. Avrupa buna daha önce girmişti, bizde yakın zamanda başladı. Vakaların artacağı öngörüsündeyiz' diye konuştu.

'AŞI OLUNMALI'

Covid-19 virüsünün yaşayabileceği vücut bulamaması için insanların aşı olması gerektiğini vurgulayan Dr. Usta, 'İşin varyasyon ve mutasyon kısmı aslında bizi çok ilgilendirmiyor. Sonuçta bu virüs yaşamak için her yolu deniyor. Dün Delta'ydı, bugün Omicron, yarın Delmicron, ileride daha başka bir varyant olacak. Burada asıl olan insanların bu virüsün yaşayabileceği vücut haline dönüşmemesi. Bunun da yolu aşı olmaktan geçiyor' ifadelerini kullandı.

TRABZON'DA VAKALAR SOSYAL İLİŞKİLERİN YÜKSEKLİĞİNDEN ARTIYOR?
TRABZON'DA VAKALAR SOSYAL İLİŞKİLERİN YÜKSEKLİĞİNDEN ARTIYOR?
TRABZON'DA VAKALAR SOSYAL İLİŞKİLERİN YÜKSEKLİĞİNDEN ARTIYOR?

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İl Sağlık Müdürü, Koronavirüs, Omicron, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRABZON'DA VAKALAR SOSYAL İLİŞKİLERİN YÜKSEKLİĞİNDEN ARTIYOR? - Son Dakika


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SON DAKİKA: TRABZON'DA VAKALAR SOSYAL İLİŞKİLERİN YÜKSEKLİĞİNDEN ARTIYOR? - Son Dakika
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