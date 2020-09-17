Trabzon'da Vali Ustaoğlu'ndan koronavirüs denetimi - Son Dakika

TRABZON'da "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla yapılan koronavirüs denetimine katılan Vali İsmail Ustaoğlu, vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Özellikle gençlerimize sesleniyorum, yaşlılarımız kendini koruyor zaten. Gençlerimiz, evden gündüz dışarıya çıktıklarında taşıyıcı rolü üstleniyorlar. Biraz da dikkat etmedikleri zaman, evde kendisini koruyan bireyleri tehlikeye atıyorlar" dedi.

Trabzon'da, kent genelinde, 316 ekiple 1637 personelin katıldığı koronavirüs denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlere katılan Vali İsmail Ustaoğlu, vatandaşlara uyarılarda bulunarak, maskelerin doğru şekilde takılmasını istedi. Vali Ustaoğlu, "Vatandaşlarımıza maske, mesafe ve dezenfekte kurallarına uyma noktasında uyarılarımızı yapıyoruz. Özellikle gençlerimize sesleniyorum, yaşlılarımız kendini koruyor zaten. Evde büyüklerimiz, annelerimiz, babalarımız ve dedelerimiz kendilerini koruyor. Bakın, camilerden kaynaklı hiçbir vakamız meydana gelmedi. Niye? Çünkü onlar, orada hem mesafe kurallarına uyuyorlar hem de maske takıyorlar. Gençlerimiz, evden gündüz dışarıya çıktıklarında taşıyıcı rolü üstleniyorlar. Biraz da dikkat etmedikleri zaman, evde kendisini koruyan bireyleri tehlikeye atıyorlar" diye konuştu.