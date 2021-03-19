Trabzon'da vatandaşlar ücretsiz avukat talebi hakkında broşürlerle bilgilendirildi - Son Dakika

Trabzon'da vatandaşlar ücretsiz avukat talebi hakkında broşürlerle bilgilendirildi

19.03.2021 16:15
Trabzon'da vatandaşlar ücretsiz avukat talebi hakkında broşürlerle bilgilendirildi, System.String[]

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Trabzon Barosu, Trabzon Barosu Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kurulu ve komisyonu, şüpheli yada mağdurun CMK Kapsamında ücretsiz avukat talep etme hakkına yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Trabzon Barosu, Trabzon Barosu Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kurulu ve komisyonu, şüpheli yada mağdurun CMK Kapsamında ücretsiz avukat talep etme hakkına yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.

Baro Başkanı Sibel Suiçmez ve beraberindekiler, Ortahisar ilçesi Şehit Akın Çelebi Polis Merkezi Amirliğini ziyaret ederek, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ile bir araya geldi.

Suiçmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde emniyet teşkilatının yükünün arttığını ve çalışmalarını fedakarca sürdürdüklerini söyledi.

Hem avukatları hem de kolluk kuvvetlerini salgın sürecinin gizli kahramanları olarak gördüğünü ifade eden Suiçmez, "Çünkü bizler aynı zamanda emniyet içerisinde, karakollarda, cezaevlerinde ve adliyelerde görevimizi en iyi şekilde yapmaya hala devam ediyoruz. Fedakar çalışmalardan dolayı da emniyet teşkilatına teşekkür ediyorum." dedi.

Suiçmez, bir süredir Trabzon Emniyet Müdürlüğü ile hakların kullanımı konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek, "Hak ve hukuk çerçevesinde bu çalışmalarımızı projelendirme yönünde çeşitli adımlar atmaktayız. Müdürümüze, CMK kurulumuzla birlikte görüşmeye gittiğimizde karakollara gelen ister mağdur ister şüpheli olsun, haklarının hatırlatılması konusunda 'bir çalışma yapabilir miyiz?' diye görüştüğümüzde böyle bir proje oraya çıktı. Bu projeyle birlikte kişilerin ücretsiz olarak CMK'nın avukat haklarından yararlanmasını sağlayacağız. " diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Metin Alper de Baro Başkanı Suiçmez ve beraberindeki avukatlara teşekkür ederek, "Polis merkezine, adli işlemlerden dolayı gelen vatandaşlarımızın kendilerine CMK tarafından ücretsiz avukat desteğinin olduğunu bilmesi için güzel bir adım olacak." dedi.

Avukat Volkan Köroğlu da projenin yargılama, savcılık, yada kolluk aşamasında alınan ifadelerde verilen beyanlarda vatandaşların, kolluk personeline yada hakimlere faydalı olması kapsamında yapılmış bir çalışma olduğunu dile getirdi.

Köroğlu, vatandaşların beyanları sırasında aşırı derecede heyecan yada stres içerisinde olduklarını belirterek, proje kapsamında avukatların şüpheli yada mağdurların yanlarında olduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından hazırlanan 'ücretsiz avukat talep etme hakkına' yönelik bilgilendirici broşürler, Alper ve Suiçmez tarafından polis merkezi amirliğine asıldı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Ceza Muhakemesi Kanunu, Trabzon Barosu, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da vatandaşlar ücretsiz avukat talebi hakkında broşürlerle bilgilendirildi - Son Dakika


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